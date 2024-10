Ladispoli nuovi orari per le farmacie Flavia Servizi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 –rende noto che, come da disposizione regionale, da lunedì 7 ottobre 2024 glidi apertura al pubblico della Farmacia 1 in via Firenze 44 e della Farmacia 4 in via Roma 88/a cambiano come segue: Farmacia 1 – via Firenze 44 aperta dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 Farmacia 4 – Via Roma 88/a aperta dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. Glidella Farmacia 2 e Farmacia 3 rimangono invariati: Farmacia 2 – viale Europa 22 aperta dal lunedì al sabato cono continuato dalle ore 8.30 alle 20.00. Farmacia 3 – via Bari 72 aperta tutti i giorni cono continuato dalle ore 8.30 alle 20.00. La Farmacia 3 svolgerà ilo di Guardia Farmaceutica Notturna dal 12 ottobre ore 8:30 fino al 9 novembre ore 8:30.