La Russa vuole portare Fido al Senato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - "Non certo in Aula, non certo nella buvette, ma in altri ambiti delio credo sia giunto il momento di autorizzare, con determinate precauzioni, iri che ne sentono la necessità dii propri animali domestici dentro al". Lo ha detto il presidente del, Ignazio Ladal palco della seconda edizione di "Italia, le radici della bellezza" promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia a Brucoli, borgo marinaro, frazione del comune di Augusta, in provincia di Siracusa. "Questa è una bella notizia, datela se vi va", ha concluso rivolto ai giornalisti.