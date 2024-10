La Rivierabanca cerca la fuga al PalaFlaminio è di scena la Fortitudo

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo due vittorie in altrettante partite, laBasket Rimini torna sul parquet amico del Flaminio per la terza partita della settimana, e che partita! Domenica, 6 ottobre, palla a due alle 18, a Rimini arriva laFlats Service Bologna per il primo di diversi, sentitissimi