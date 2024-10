La PopSondrio fa conoscere i suoi tesori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Banca Popolare di Sondrio apre le porte ed espone i. Domani prenderà il via "È cultura", una sorta di festival culturale curato dall’ABI e ACRI in collaborazione con FEduF e con la partecipazione della Banca d’Italia. La manifestazione si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica italiana, con il patrocinio del Ministero del Turismo. La BPS nella giornata di domani aprirà al pubblico la sede centrale, in piazza Garibaldi, e la biblioteca "Credaro", in Lungo Mallero Diaz 18, ove, grazie a visite guidate, il pubblico interessato potrà ammirare dipinti di proprietà.