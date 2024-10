La gerarchia del bello si rivela a Cimitile

Leggi tutta la notizia su espressonapoletano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La presentazione del volume aSabato 5 ottobre alle ore 18, presso il complesso basilicale di, in via Madonnelle 5, la Fondazione Premio, nell’ambito del progetto La letteratura incontra il territorio, presenta il libro Ladel: conoscere e comunicare il patrimonio storico-artistico napoletano che non ti aspetti, a cura di L'articolo Ladelsiproviene da Espresso napoletano.