La deriva di Booking Tra numeri fantasmi call center che non rispondono Collocati in ogni dove Egitto Colombia Romania Albania per eludere le tasse Ospiti truffatori e host non tutelati Cosi’ dilaga la piaga del distruturismo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Intanto propongo per la beatificazione Edoardo Di Pietro. Santo subito. Luiapprensivo, la sua fidanzata entra in un appartamento di un certo livello, prenotato su, piattaforma leader degli affitti brevi, ed é colpita da crisi di panico, attacco di allergia e va in iperventilazione. Od