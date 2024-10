Juventus colpo di scena Pogba | squalifica ridotta si avvicina il rientro!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Paul, centrocampista ancora della, potrebbe rientrare presto in campo. Secondo quanto riferito dal Mail Sport il calciatore avrebbe ottenuto dal Cas una riduzione dellaper doping da 4 anni a 18 mesi. Il francese potrebbe tornare ad allenarsi con i bianconeri alla Continassa dal mese di gennaio. Il ritorno in campo in gare ufficiali è previsto nel mese di marzo. Anche la multa sarebbe stata.