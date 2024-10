Istat taglia allo 04% la crescita acquisita per il 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per ladel Pil italiano, "la variazioneper ilè pari0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembrequando la variazione era stata stimata pari a 0,6%". Lo scrive l'in un comunicato stampa in cui corregge la nota inviata stamani, che confermava invece unaal secondo trimestredello 0,6%. Il dato riflette la revisione generale dei conti nazionali dello scorso 23 settembre.