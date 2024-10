Intervento d' avanguardia all' ospedale Maggiore | sostituita una valvola non a cuore aperto

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024)d'. All’della Carità di Novara, l’équipe guidata dal professor Giuseppe Patti, direttore della struttura complessa di Cardiologia e del Dipartimento Toraco-Cardiovascolare, ha effettuato per la prima volta in Piemonte una procedura di sostituzione via