Influenza e vaccini I consigli degli esperti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quando arriverà la vera sindromele? Lo spiega il virologo Fabrizio Pregliasco: "Al momento stanno circolando dei virus ‘cugini’ dell’. La verascatterà nel momento in cui la temperatura si manterrà bassa per un tempo di tempo prolungato. È il momento buono per la vaccinazione soprattuto per soggetti fragili e anziani". Questo e molti altri approfondimenti con isul nostro canale www.quotidiano.net/salute