Influencer ingannò i consumatori | chiusa l' indagine del Pandoro-gate Ferragni rischia il processo per truffa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di, nei confronti di Chiarae di altre persone per l'accusa diaggravata. Si va quindi verso la richiesta di rinvio a giudizio. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall'aggiunto Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 e il 2022, del'Pink Christmas' Balocco e delle uova di Pasqua-Dolci Preziosi. "indotti in errore" La procura ha notificato l'avviso di chiusura indagini, oltre che per l'imprenditrice digitale, anche per l'ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco e l'imprenditore Francesco Cannillo.