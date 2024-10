Incidente tra due auto a Imola | 54enne ferita Ecco cosa è successo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYtra due, intorno alle 10, in via della Cooperazione a, in direzione Ferrara, dopo il sottopassaggio all’intersezione con la via Marzabotto