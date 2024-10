Incidente sul lavoro | morte encefalica per l' operaio precipitato in un cantiere del Parco del Ponte

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tragico epilogo dell'suldi giovedì pomeriggio in undeldeltra via Argine Polcevera e via Perlasca. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino, sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti, comunica l’inizio del periodo di