Incidente stradale nel centro abitato | auto sfonda muretto

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) FASANO - Ha perso il controllo dell', forse per un malore, e la stessa hato un. È accaduto poco dopo le 7:30 di questa mattina, venerdì 4 ottobre 2024, nella periferia a ovest deldi Fasano, in via Cenci. Sul posto si sono recati una squadra dei vigili del fuoco