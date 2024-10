Inchiesta curve gli ultras fanno ‘scena muta’ | parla solo il ‘prestanome’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Entra sempre più nel vivo l’dopo gli arresti deglidi Inter e Milan. Con le ultime sei persone comparse davanti al gip di Milano Domenico Santoro si chiude il cerchio sugli interrogatori dei 19 arrestati nell’della procura di Milano che ha azzerato i direttivi dellemilanesi per presunte infiltrazioni criminali. Davanti al giudice, presente anche il pm della Dda Paolo Storari per il quale è stata chiesta la scorta (la collega Sara Ombra è già destinataria da tempo di protezione), il nuovo capo della curva nerazzurra Renato Bosetti, così come Gianfranco Ferdico e Giuseppe Caminiti, detenuti a Opera, hanno fatto scena muta. L’unico che ha deciso di ammettere le sue responsabilità rispetto all’accusa di intestazione fittizia è Cristian Ferrario (domiciliari) definito dall’accusa “il prestanome” di Andrea Beretta, altro volto noto della curva nerazzurra.