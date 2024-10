Inaugurata la nuova pista di atletica | qui nasceranno gli atleti dell' Altolago

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stataoggi, alla presenza di numerose autorità, ladia Dervio. Si tratta di un'opera di grande importanza per il comune altolariano e per l'intero territorio.Sono stati necessari più di quattro anni per concepirla e realizzarla, nell'intento, da parte