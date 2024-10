Ilaria Clemente e la scoperta della gravidanza al GF | “Non me lo aspettavo ho pianto davanti al test”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Intervistata da Chi,ha raccontato come ha scoperto di essere incinta, notizia che ha poi dato in diretta al Grande Fratello. "Quella mattina mi stavo lavando i denti, mi chiamano in confessionale e capisco che il test era positivo". La concorrente e il fidanzato non se lo aspettavano , ma sono felicibella notizia.