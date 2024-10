Il tronco si spezza e l' albero cede di schianto auto danneggiate in via Selinunte

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una scena, purtroppo già vista da altre parti, ha avuto come location ieri via, nella zona della stazione Lolli. Qui il fusto di un grossosi èto improvvisamente, andandosi a schiantare su alcuneparcheggiate. Fortunatamente, in quel momento, nessuno transitava dalla