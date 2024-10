Il tecnico avversario In Riviera per svoltare la nostra stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Andrea Dossena sa di giocarsi tanto questa sera al ’Romeo Neri’. Perché la sua Spal nell’ultimo periodo non se la sta passando bene. Zero punti nelle ultime due gare contro Milan Futuro e Virtus Entella. "In questi giorni abbiamo avuto diversi incontri sia singoli che di gruppo: è intervenuta la società e successivamente sono intervenuto anche io – racconta Dossena alla vigilia della gara in casa del Rimini – Si può perdere, ma la squadra deve rimanere squadra per 90 minuti. Possiamo uscire sconfitti dal campo, ma dobbiamo uscire sempre a testa alta. In nessuna categoria calcistica si può pensare di essere così lunghi e slegati; a parziale discolpa va detto che quando lo abbiamo fatto molte volte è stato per la troppa voglia di recuperare o di provare a fare qualcosa che andava oltre le nostre possibilità.