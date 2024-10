Il rione è servito ma poco curato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Frequento il quartiere per le scuole. Il mio bambino va all’asilo delle Preziosine, perché lavoro in zona. È un quartiere in cui ci sono molti servizi, ma dovrebbe essere più. Questi giardinetti dietro alla piscina dove al pomeriggio ci sono i genitori con i bimbi, appena viene buio diventano invivibili: terra di nessuno, appannaggio di tipi loschi e spacciatori. Appena farà buio prima non sarà più possibile passare di qui con i bambini. Danno senso di abbandono e scarsa cura anche tutte queste scritte sui muri. Io abito a Muggiò: è vero che è una realtà più piccola, però è tutto molto più. Occorrerebbero più controllo e manutenzione ordinaria.