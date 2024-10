Il Piano Mattei un misericordioso progetto di delocalizzazione della produzione agroalimentare italiana

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Sicilia è stata sempre una terra ricca di acqua, per questo riteniamo che la scusa del cambiamento climatico possa essere solo alibi per non intervenire – continua il presidente Distefano - nel frattempo il raccolto di questo autunno - inverno ormai è compromesso e la Regione Siciliana era ben