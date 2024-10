Il furto ripreso in diretta dalle telecamere | la tecnica dei tre ladri

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La vittima non si è accorta di nulla. Unacollaudata, la loro, per rubare: uno fuori a fare da "palo", due dentro a fingersi clienti. Ma per i treè finita male. Un ragazzo di 23 anni, cittadino cubano, un 25enne peruviano e una 17enne, sua connazionale, sono stati arrestati