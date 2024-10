Il Foggia vince il derby con il Taranto Capuano soddisfatto | Vittoria di platino ma siamo ancora convalescenti

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unapreziosa, "di". Eziolinoaccoglie i tre punti conquistati contro il. Una partita dai due volti, anche se il tecnico non ha disprezzato neppure la prima frazione: "partiti bene, aggredendo alto, cosa che non era nelle corde della squadra. Per venti minuti