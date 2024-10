Il Festival di Luce! IA e coesione sociale La sfida è aperta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Teresa Scarcella e Marianna Grazi FIRENZE La quarta edizione deldi! scalda i motori. Sabato 19 ottobre, a partire dalle 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il magazine online del gruppo Monrif che si occupa di diversità e inclusione vi aspetta per festeggiare insieme il suo quarto anno di vita. Una giornata dedicata a talk, dibattiti, musica dal vivo e spettacoli per vivere il cambiamento insieme alle nuove generazioni e non solo. L’obiettivo è quello di coinvolgere persone di ogni età in un processo di crescita culturale collettiva, per una società senza più barriere e capace di guardare alla diversità come un’opportunità e non un limite. Il tema di quest’anno sarà ’Intelligenza artificiale a supporto dell’inclusione e della’.