Il duo composto Alessandra Drusian e Fabio Ricci non si arrende E torna a candidarsi per il Festival

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «Non molliamo». I Jalisse sono determinati e non si arrendono. Nonostante i 27 no incassati finora per il loro ritorno aldi Sanremo, il duoci riprova. E, ospiti da Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, annunciano di aver presentato ben due brani per l’edizione 2025 della kermesse canora che quest’anno sarà condotta da Carlo Conti.