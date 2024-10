“Il caos treni continuo non è colpa di un chiodo ma dei ritardi di Salvini sui cantieri Pnrr”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Antonino Iaria, capogruppo M5s in commissione Trasporti, attacca Matteoper il guasto ferroviario a Roma, che ha paralizzato la circolazione deiin tutta Italia nella giornata di mercoledì: "Se cerca davvero, come ha detto, un nome e un cognome del responsabile del disastro, dovrebbe scrivere il suo, Matteo", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.