Il candidato del centrodestra in Liguria Bucci | La mia malattia è il tema unico dei miei avversari 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Mi hanno detto che il sisimmunitario lavora meglio se c’è in circolo tanta adrenalina”, ride. “E non c’è niente che dia tanta adrenalina come fare il sindaco di Genova e ilal Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti