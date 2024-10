Il campo largo ristretto riapre le Regionali

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Centrodestra ringalluzzito dallo scontro Schlein-Giuseppi e dal caos scatenato da Renzi. In Liguria Iv potrebbe portare voti a Bucci (indietro di qualche punto) per vendicarsi del veto. In Emilia-Romagna schiera il simbolo con il Pd, tenendo lontani i pentastellati.