Ieri in Campania | appalti truccati nei guai il presidente della Provincia di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 2 ottobre 2024. Avellino – Un rigurgito fatale, almeno secondo le prime ricostruzioni di una tragedia senza confini: una bimba di appena due mesi è stata trovata priva di vita nella culla. Il fatto a Lioni, immediato l’allarme fatto scattare dalla mamma quando si è accorta che la neonata non respirava più: sul posto sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. (LEGGI QUI) Benevento – Il Tribunale civile di Benevento ha emesso una sentenza che segna l’epilogo di una drammatica vicenda di abusi sessuali su minori. Il giudice Aldo De Luca ha ordinato a don Jesus Vasquez, ex parroco di San Nicola Manfredi, e all’Arcidiocesi di Benevento di pagare oltre 130mila euro in risarcimento a due giovani, vittime degli abusi commessi dal sacerdote.