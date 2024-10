I Talebani via dalla lista delle organizzazioni terroristiche la decisione della Russia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via idall'elenco. E' l'annuncio arrivato da Mosca, anche se lanon è ancora realtà. "Non si tratta di desideri, ma di unapresa dalle autorità russe che dovrà concretizzarsi nel quadrolegislazione", ha detto il rappresentante speciale russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, come