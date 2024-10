I messaggi degli esponenti di governo la nomina da Consigliera le foto con l’ex ministro | la versione di Boccia sul caso Sangiuliano 

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Maria Rosaria, l’imprenditrice di Pompei, torna sulla vicenda politico-giudiziaria che ha portato alle dimissioni deldella Cultura Sangiuliano. Lo fa nel salotto di Corrado Formigli, a Piazza Pulita, su La7. Al centro del, ladicome “per i grandi eventi” «proposta dal, mai pretesa» e «che non è legata ad alcuna relazione», precisa l’influencer, che non parla di “relazione extra-coniugale” con Sangiuliano. «Io non posso parlare dei miei sentimenti perché c’è in corso un’indagine», afferma.spiega di avere «firmato il contratto (per la, ndr), come lo ha fatto il capo di gabinetto il 7 agosto». A un certo punto, però, il contratto si arena: «Io intuisco il 16 agosto perché vengo rimossa dalle chat del ministero.