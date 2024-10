I libri da non perdere a ottobre | le storie e le emozioni che vi accompagneranno per tutto il mese

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le giornate piovose invogliano a trascorre più tempo a casa e cosa c’è di meglio se non farlo in compagnia di un bel libro?si conferma unricco di uscite con titoli interessanti e ritorni attesi. Curiosi di scoprire le ultime novità in libreria? Vediamo una selezione dei più