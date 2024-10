Hachem Safieddine nel mirino dei Israele prima che occupi il posto di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tensione crescente nello scenario bellico mediorientale. Dopo l’offensiva iraniana su Tel Aviv, gli osservatori dei media israeliani hanno rivelato, citando fonti sicure, che gli ultimi bombardamenti sulla periferia meridionale di Beirut, la zona di Dahiyeh avevano un obiettivo preciso, colpire, ovvero colui che è considerato dagli osservatori il prossimo leader di Hezbollah. Che sia lui il capo designato per la sostituzione di Hassan, non è però confermato né smentito dal quartier generale del partito di Dio. Ma Barak Ravid di Axios, giornalista ed esperto di strategia, ha subito indicato Safiedinne, capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, come prossimo elemento da eliminaredell’insediamento nella posizione di comando delle truppe paramilitari di stanza in Libano.