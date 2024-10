Gullit | Il Napoli di Conte ha ritrovato la mentalità vincente che lo ha fatto vincere con Spalletti Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladello Sport intervista oggi Ruud, l’ex pallone d’oro, parlando della sua squadra del cuore, il Milan, ha accennato anche aldicome possibile avversaria temibile di questa stagione In ottica tricolore qual è l’avversaria più temibile per il Diavolo? «Faccio una premessa: è positivo che sia stata interrotta l’egemonia che fino a qualche anno fa aveva la Juventus. I tifosi bianconeri sicuramente preferivano quello che è successo fino al 2019-20 (nove scudetti di fila, ndr),ma da spettatore esterno e da appassionato di calcio non ho dubbi nell’affermare che adesso la Serie A è più equilibrata e interessante. Non a caso nelle ultime quattro stagioni il tricolore è andato a tre formazioni diverse (due volte all’Inter, una al Milan e al, ndr)».sulTorniamo al suo pronostico.