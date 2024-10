Gronda tunnel terzo valico e grandi opere | Occhio agli espropri Attivo lo sportello per gli indennizzi

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci sono glidella linea per il, quelli per la, ilsub portuale e in futuro per ildella Val Fontanabuona o per lo Skymetro. I rischi per la proprietà immobiliare sono concreti e per questo Ape Genova continua con l’attività di consulenza dedicata ai