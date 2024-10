Grillo con la barba lunga fa ironia su Conte

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non manca affatto l’ironica a Beppea cui “è cresciuta la”. Con un post postato sui suoi social, il fondatore dei grillini attacca Giuseppee il suo silenzio. Il Garante dei grillini aveva chiesto dei chiarimenti all’attuale leader ma non sarebbe arrivato alcun responso. Per questo, il comico con un’immagine accompagnata dal testo “aspettando le risposte”, torna a pungolare il leader sul futuro del partito. Il riferimento è al link allegato al post, che rimanda a un testo pubblicato il 12 settembre scorso sul blog del fondatore, con una serie di richieste di chiarimenti sulle modalità con le quali si svolge il “processo costituente” convocato dal leader in carica del Movimento, che dovrebbe concludersi con un’assemblea costituente.