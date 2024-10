Goli Otok La Storia al Binario 7

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il racconto delladi Aldo Juretich, nato a Fiume negli anni Venti, sopravvissuto all’inferno di, e che per lunghi anni ha vissuto a Monza. Una vicenda che farà immergere negli orrori del peggiore tra i campi di internamento aperti da Tito nell’ex Jugoslavia. È lo spettacolo teatrale dal titolo ““, che verrà portato in scena domani alle 21 e in replica domenica alle 16 al Teatro7 di via Turati a Monza. A dare vita alla rappresentazione saranno due grandi attori, Elio De Capitani e Renato Sarti (nella foto), che è anche autore del testo. Prodotto dal Teatro dell’Elfo in collaborazione con il Teatro della Cooperativa, sarà il primo appuntamento della stagione di prosa “Teatro+Tempo Presente“ del7. Biglietto d’ingresso 20 euro, ridotto 15 euro, 6 euro per gli under 18. F.L.