Gite ed eventi tematici L’Università apre le nuove iscrizioni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si sono aperte leall’anno accademico 2024-2025 di Unicultura,del Tempo Libero, organizzata dal comune di Codigoro. Da mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, sarà possibile farlo presso l’ufficio per le relazioni col pubblico in piazza Matteotti, 60. Per iscriversi occorre avere un documento in corso di validità e il codice fiscale ed il programma prevede 30 incontri, che abbracciano tutti i campi del sapere ed anche due, pagando una quota annuale di 30 euro a persona e 50 a coppia. "E’ un’iniziativa nella quale crediamo profondamente – dice il sindaco Alice Zanardi (foto) –, che unisce alla diffusione della cultura anche il piacere dello stare insieme e condividere così una sempre maggiore conoscenza.