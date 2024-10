Gilardino si SFOGA | Sono molto I*******O per QUESTA SITUAZIONE Sugli infortuni del Genoa…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le PAROLE in CONFERENZA STAMPA dell’allenatore del Genoa Albertoin vista della sfida contro l’Atalanta In conferenza stampa l’allenatore del Genoa Albertoha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Atalanta. «Quando ho parlato di momento difficile, mi riferivo al fatto che quando perdi a Venezia in quel modo, esci in