Germania polemiche per ‘doccia’ con champagne da 5500 euro a Oktoberfest

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unacon una magnum dida 5.500durante una serata all’ha suscitato diversein. Il video del gruppo di giovani avventori, tutti in abiti tradizionali bavaresi, che aspetta di essere innaffiato dalla costosa maxi-bottiglia di Veuve Clicquot è diventato subito virale sui social media. Le immagini mostrano il cameriere che sbatte ripetutamente la bottiglia a terra per poi aprirla e spruzzare il gruppo. Alcuni dei presenti si riparano sotto gli ombrelli, mentre altri riprendono il tutto con il cellulare. L’episodio, riporta Bild, è avvenuto al ‘Kufflers Weinzel’, considerato uno dei tendoni ‘vip’ dell’, frequentato soprattutto dai ricchi tedeschi. La bottiglia di spumante da 15 litri è conosciuta anche come ‘Nabucodonosor’, dal nome del re babilonese Nabucodonosor II (605-562 a.C.), noto per la sua ricchezza.