(Di venerdì 4 ottobre 2024), 04 ott – (Xinhua) – A tredici anni dall’inizio delle operazioni adel China-Europe Railway Express (CRE), un collegamento cruciale per la logistica internazionale, il profilo della citta’ tedesca come hub chiave dellae’ in costante aumento. Durante una recente visita dei giornalisti di Xinhua, i vivaci terminal, porti e magazzini dihanno evidenziato la crescente vitalita’ della citta’. Il CRE ha avuto un impatto significativo sulla comunita’ imprenditoriale locale. In uno dei poli logistici centrali di, AUKLogis GmbH, una filiale tedesca della societa’ di logistica cinese Western Post, fornisce servizi di stoccaggio e sdoganamento per i clienti che utilizzano i servizi del CRE.