Galia | Inter é ancora la favorita Se la giocherà con Napoli ed anche con la Juve

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto Roberto, ex calciatore ed allenatore del Como. Queste le sue dichiarazioni: Il Como gioca un bel calcio. Ora le aspetta una bella partita. “Fabregas ha tutte le caratteristiche per giocare bene in Italia. La squadra ha un po’ faticato all’inizio, dovendo aspettare l’inserimento dei nuovi. Conoscendo Conte, anon sarà facileperché non hanno le coppe. Conte martella i calciatori e questo sappiamo quanto è importante”. Quanto incidono le coppe e gli infortuni che possono causare, come successo allantus? “Quando si infortunano i giocatori, soprattutto se sono chiave, é difficile.l’Atalanta che non è attrezzata, come Milan e, per giocare 2 competizioni, può capitare che ci siano delle problematiche.