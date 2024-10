G7 Salute | autocertificazione per i residenti nella zona rossa Tutte le modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ANCONA- In occasione della riunione ministeriale G7che si svolgerà ad Ancona dal 9 all’11 ottobre 2024, con la presenza dei Ministri e delle relative delegazioni dei diversi Paesi, saranno adottati provvedimenti per la sicurezza, il divieto di transito e sosta per la direttrice che da via