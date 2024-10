G7 Roccella | Prima inclusione deve essere quella delle donne

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Matera, 4 ott. (Adnkronos) - "C'è bisogno che lesiano libere di scegliere se avere una carriera o se avere una vita privata come vogliono, avendo figli senza che questo sia una penalizzazione lada realizzare è. Non siamo ancora a una piena, che purtroppo sono trattate ancora come una minoranza". Ad affermarlo è il ministro per le Pari Opportunità Eugenia Mariache è intervenuta alla “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera e commentando la nota del B7 Flash di Confindustria e Deloitte che ha sottolineato come diversità egenerino profitti.