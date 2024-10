FuturaSun di Cittadella Soranzo | Passo cruciale per la nostra autonomia energetica

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prima uscita da Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto per Enochche ha accompagnato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Sottosegretario Massimo Bitonci in visita presso la sede della, azienda leader nella produzione di celle