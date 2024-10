Fuoco incrociato sul Frontini-bis | Rimpasto senza coraggio e da vecchia politica Notaristefano si dimetta

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stata la settimana del. Le scelte della sindaca Chiarasui movimenti delle deleghe e l'ingresso in giunta dei due ex consiglieri Giancarlo Martinengo e Rosanna Giliberto non ha lasciato indifferente l'opposizione, che nel primo consiglio comunale disponibile hanno lanciato