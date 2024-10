Fuga di cervelli oltre il 40% di laureati lascia l’Italia | in testa friulani lombardi ed emiliani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Quello delladi, in inglese human capital flight, è un fenomeno sempre più allarmante in Italia. A confermarlo sono gli studi pubblicati dalla Fondazione Nord Est che dimostrano quanto il nostro paese e i giovani italiani, tra i 18 e 34 anni, siano preda della caccia globale dei talenti. Basti pensare che, tra il 2011 e il 2023, il valore del capitale umano emigrato dal nostro paese si stima sia stato intorno ai 134 miliardi. E, solo nell’ultimo biennio, la media è di 8,4 miliardi l’anno. Numeri importanti che provano quantonon sia in grado valorizzare, e far sentire valorizzate, le nuove generazioni; al contrario, evidentemente, dei paesi che ospitano i giovani talenti italiani in cerca di opportunità lavorative.