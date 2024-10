Francia Macron accoglie i leader al 19 Vertice della Francofonia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha accolto a Parigi iarrivati inper il 19esimo. “Creare, innovare, intraprendere in francese”, il temadue giorni partita a Villers-Cotterêts e che proseguirà sabato al Grand Palais di Parigi. Sul tavolo le sfide che i cittadini francofoni devono affrontare nell’era digitale e una serie di temi di attualità come la crisi in Medio Oriente. Una ciquantina gli Stati che partecipano all’evento che dopo 33 anni torna in. Il summit rappresenta uno dei quattro grandi momenti internazionali di quest’anno per il Paese a partire dagli 80 anni dello Sbarco in Normandia, ai Giochi Olimpici alla riaperturacattedrale di Notre-Dame”, prevista per il 7-8 dicembre.