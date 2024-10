Fondazione CR Firenze interviene per salvare Fuori Binario con un contributo straordinario

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayCRperl'associazione Periferie al centro - editrice di, da 30 anni la voce dei senza dimora -, a seguito dell'appello lanciato per trovare fondi in grado di sanare le difficoltĂ