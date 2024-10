Fondazione Arena vola in Corea Turandot a Seoul dal 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) –esporta il Made in Italy nel mondo. E porta l’artigianato e la tecnica italiana in estremo Oriente. Scene e costumi, ma anche complessi tecnici e di palcoscenico sono già a, dove è in corso l’allestimento areniano didi Giacomo Puccini. La produzione, la stessa creata da Franco Zeffirelli appositamente per l’di Veron, sarà in scena per otto serate d’opera dal 12 al 19alla Kspo Dome, la più grande venue al coperto di tutta ladel Sud, luogo di riferimento per i maggiori eventi sportivi e musicali. Le prove sono già iniziate. L’esperienza dei tecnici areniani affianca le maestranze artistichene per la ripresa fedele dell’opera, che andrà in scena così come lo stesso maestro volle, ideandone regia e scene per il Festival lirico di Verona nel 2010.